Блогер Диденко показала своего нового избранника

Екатерина похоронила мужа пять месяцев назад

Скандально известная блогер-фармацевт взбудоражила публику новым заявлением. Екатерина Диденко поделилась снимком с незнакомым мужчиной и написала, что пока "не понимает, что с ней происходит".

Девушка выложила пост в своем аккаунте "Инстаграм". На нем Екатерину нежно обнимает какой-то мужчина. Его лица не видно потому, что избранник Диденко стоял спиной к камере. В сторис фармацевт пояснила своим подписчикам: погибшего мужа она продолжает любить. Несмотря на это блогер считает, что необходимо "жить дальше".

Девушку, видимо, не смутил тот факт, что у ее поклонников возникнет множество вопросов после этой публикации. Екатерина сама попросила спрашивать ее о чем угодно. 

Напомним, блогер Екатерина Диденко обрела большую популярность после истории с сухим льдом, которая произошла на ее дне рождения. В результате небезопасного "сюрприза" погибло трое человек, в их числе был и муж девушки. Трагедия случилась в феврале этого года. 

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Элита РФ имела доступ к вакцине против COVID-19 с апреля - СМИ

Как отмечает источник, речь идет о десяти людях

О каких льготах знают не все российские пенсионеры

Старики могут не платить некоторые налоги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей