Екатерина похоронила мужа пять месяцев назад

Скандально известная блогер-фармацевт взбудоражила публику новым заявлением. Екатерина Диденко поделилась снимком с незнакомым мужчиной и написала, что пока "не понимает, что с ней происходит".

Девушка выложила пост в своем аккаунте "Инстаграм". На нем Екатерину нежно обнимает какой-то мужчина. Его лица не видно потому, что избранник Диденко стоял спиной к камере. В сторис фармацевт пояснила своим подписчикам: погибшего мужа она продолжает любить. Несмотря на это блогер считает, что необходимо "жить дальше".

Девушку, видимо, не смутил тот факт, что у ее поклонников возникнет множество вопросов после этой публикации. Екатерина сама попросила спрашивать ее о чем угодно.

Напомним, блогер Екатерина Диденко обрела большую популярность после истории с сухим льдом, которая произошла на ее дне рождения. В результате небезопасного "сюрприза" погибло трое человек, в их числе был и муж девушки. Трагедия случилась в феврале этого года.