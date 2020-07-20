Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Впервые с мая: евро подскочил до 82 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
Скандально известная блогер-фармацевт взбудоражила публику новым заявлением. Екатерина Диденко поделилась снимком с незнакомым мужчиной и написала, что пока "не понимает, что с ней происходит".
Девушка выложила пост в своем аккаунте "Инстаграм". На нем Екатерину нежно обнимает какой-то мужчина. Его лица не видно потому, что избранник Диденко стоял спиной к камере. В сторис фармацевт пояснила своим подписчикам: погибшего мужа она продолжает любить. Несмотря на это блогер считает, что необходимо "жить дальше".
Девушку, видимо, не смутил тот факт, что у ее поклонников возникнет множество вопросов после этой публикации. Екатерина сама попросила спрашивать ее о чем угодно.
Напомним, блогер Екатерина Диденко обрела большую популярность после истории с сухим льдом, которая произошла на ее дне рождения. В результате небезопасного "сюрприза" погибло трое человек, в их числе был и муж девушки. Трагедия случилась в феврале этого года.
Как отмечает источник, речь идет о десяти людях
Старики могут не платить некоторые налоги