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Диденко разбогатела после смерти мужа

Диденко разбогатела после смерти мужа
Катя Диденко. Фото: instagram.com/didenko.katerina
Блогерша рассказала, как живет после гибели любимого

Получившая всероссийскую известность после трагедии с сухим льдом Екатерина Диденко снова решила пообщаться с журналистами. Девушка призналась, что после смерти мужа стала зарабатывать в три раза больше.

После нашумевшей истории, когда компания блогеров закатила смертельную вечеринку в сауне, популярность Екатерины Диденко взмыла вверх. А вместе с ней и доходы. К слову, многие россияне осуждают вдову за пиар на смерти мужа и упрекают ее в попытке заработать деньги на трагедии.

Впрочем, сама Диденко заверяет публику, что никогда не пыталась получить выгоду от гибели супруга – она очень любила его и сильно переживала, когда он умер.

При этом девушка рассказала, что после ухода из жизни мужа у нее не только подскочили доходы, но и возросли затраты. У Екатерины осталось двое детей, а внушительную часть работы по ее блогу делал как раз супруг.

Об этом девушка поведала в шоу "Пушка" в "Ютуб". Она также призналась, что общаться с журналистами ей посоветовал адвокат – так у вдовы появилась возможность обнародовать свою версию трагедии.

Как рассказывало "Утро.ру", Екатерина Диденко организовала вечеринку на свой день рождения в банном комплексе, на котором гости высыпали в небольшой бассейн 25 килограммов сухого льда. В результате погибли двое друзей блогера и ее муж.

Ольга ФЕДОРОВА

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