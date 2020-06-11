Курс рубля
- Рубль падает перед длинными выходными
- Рубль дешевеет вопреки поддержке из Вашингтона
- Эксперт: укрепление рубля быстро прекратится
Получившая всероссийскую известность после трагедии с сухим льдом Екатерина Диденко снова решила пообщаться с журналистами. Девушка призналась, что после смерти мужа стала зарабатывать в три раза больше.
После нашумевшей истории, когда компания блогеров закатила смертельную вечеринку в сауне, популярность Екатерины Диденко взмыла вверх. А вместе с ней и доходы. К слову, многие россияне осуждают вдову за пиар на смерти мужа и упрекают ее в попытке заработать деньги на трагедии.
Впрочем, сама Диденко заверяет публику, что никогда не пыталась получить выгоду от гибели супруга – она очень любила его и сильно переживала, когда он умер.
При этом девушка рассказала, что после ухода из жизни мужа у нее не только
подскочили доходы, но и возросли затраты. У Екатерины осталось двое детей, а
внушительную часть работы по ее блогу делал как раз супруг.
Об этом девушка поведала в шоу "Пушка" в "Ютуб". Она также призналась, что общаться с журналистами ей посоветовал адвокат – так у вдовы появилась возможность обнародовать свою версию трагедии.
Как рассказывало "Утро.ру", Екатерина Диденко организовала вечеринку на свой день рождения в банном комплексе, на котором гости высыпали в небольшой бассейн 25 килограммов сухого льда. В результате погибли двое друзей блогера и ее муж.
Сын разбитого инсультом артиста разнес Виталину за скандальные, по его мнению, высказывания
Парень попал в аварию во время съемок клипа