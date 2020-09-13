"Мне открыли глаза": бывший муж обвинил Заворотнюк в обмане

"Мне открыли глаза": бывший муж обвинил Заворотнюк в обмане
Анастасия Заворотнюк. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Чтобы утешить несчастную супругу, бизнесмен стал спешно готовиться к свадьбе

Бывший супруг Анастасии Заворотнюк, бизнесмен Олаф Шварцкопф рассказал о браке со своей звездной экс-супругой. Он полагает, что артистка провела его с историей о выкидыше. 

Во время отношений Настя рассказала Олафу о радостном событии: у них будет ребенок. Счастливая пара поехала в Астрахань, чтобы поведать о предстоящем пополнении ее маме. Но в ста километрах от города Заворотнюк попросила остановить машину и вышла к заправке. Когда он вернулась, то сообщила с заплаканным лицом, что у нее произошел выкидыш.

"Потеряла ребенка. Я предложил пожениться сразу в Астрахани", – рассказал Олаф.

Сказано – сделано. Олаф стал спешно готовиться к свадьбе. А спустя какое-то время стал мучиться в сомнениях – может, смерть ребенка была не случайной?

"Мне сказали, что выкидыша не было, и она пошла на аборт", – поведал экс-супруг звезды в эфире передачи "Завортнюк. Секретные материалы".

Спустя три дня молодожены отправились в Таллин – родной город Олафа. Настя постоянно говорила о том, какая счастливая жизнь их ждет. Но в какой-то момент бизнес Шварцкопфа перестал давать плоды. Заворотнюк не смогла устроиться в чужом месте и вернулась в Москву. А потом у нее начался бурный роман с бизнесменом Дмитрием Стрюковым.

К слову, актриса заблокировала экс-возлюбленного на мобильном и не намерена поддерживать с ним контакты. Шварцкопфу было тяжело пережить потерю любимой женщины.

Егор МАЛКОВ

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