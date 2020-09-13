Девушка уверена, что певица написала заявление в полицию из-за ревности

В скандале с "обворовавшими" Наташу Королеву любовницами Сергея Глушко, известного широкой публике под псевдонимом Тарзан, появились неожиданные подробности. Оказалось, что девушка, которую артистка считает виновной в хищении ценностей, носит под сердцем ребенка Тарзана. Об этом сообщают СМИ.

Так, журналистам стало известно, что Королева написала заявление в полицию на некую 23-летнюю девушку по имени Анастасия – якобы именно она вынесла из квартиры исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" украшения на 5 млн руб., а также €3 тысячи наличными.

Однако, как стало известно авторам телеграм-канала Mash, в этой истории все может быть не так просто. Анастасия заявила, что все произошедшее – поклеп со стороны Королевой, вызванный ревностью. А причины для негодования у певицы вполне существенные – по некоторым данным, любовница Тарзана беременна от него. Соперница звезды считает, что та места себе не находит из-за случившегося и именно поэтому написала заявление.

Теперь в сложной истории предстоит разбираться правоохранителям. Новая пассия Глушко уже обратилась к адвокату.

Напомним о крупной краже из дома Королевой стало известно на днях. Пропажу артистка заметила после возвращения с отдыха. Муж звезды признался, что 19 августа к нему приходили некие гостьи, которых артист знал не очень хорошо.

