Бил жену и ребенка: как бывший муж издевался над Заворотнюк

Бил жену и ребенка: как бывший муж издевался над Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда "Моей прекрасной няни" пыталась сохранить брак ради сына

Анастасия Заворотнюк была замужем три раза. Вторым супругом актрисы стал Дмитрий Стрюков – у пары родились дети Анна и Майкл. Однако выяснилось, что брак артистки не был счастливым: бывший муж издевался над ней и детьми. Об этом поведала коллега звезды Лия Волянская.

По ее словам, Заворотнюк рассказывала о Стрюкове ужасные вещи. Бизнесмен запирал ее дома и запрещал работать.

"Она жила в чужой стране с тираном, который ее бил и ребенка своего собственного",

– поделилась жуткими подробностями Волянская.

Когда же звезда сериала "Моя прекрасная няня" решила уйти от мужа, она узнала о своей второй беременности. Тогда супруги наняли няню, чтобы та помогала Анастасии с воспитанием Анны и Майкла.

Однажды Заворотнюк, вернувшись домой, застукала няню со Стрюковым. Измена мужа обернулась дракой, а затем и разводом, стало известно в эфире программы "Основано на реальных событиях".

На шоу "Танцы со звездами" актриса познакомилась с Петром Чернышевым, и спустя полгода влюбленные поженились. Когда Заворотнюк поставили страшный диагноз – глиобластома – фигурист не оставил супругу, прикованную к постели.

Недавно супруги отпраздновали 12-ю годовщину свадьбы. В праздник актриса впервые за долгое время вышла на связь.

Карина СИРАЗОВА

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