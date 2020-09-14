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Анастасия Заворотнюк была замужем три раза. Вторым супругом актрисы стал Дмитрий Стрюков – у пары родились дети Анна и Майкл. Однако выяснилось, что брак артистки не был счастливым: бывший муж издевался над ней и детьми. Об этом поведала коллега звезды Лия Волянская.
По ее словам, Заворотнюк рассказывала о Стрюкове ужасные вещи. Бизнесмен запирал ее дома и запрещал работать.
"Она жила в чужой стране с тираном, который ее бил и ребенка своего собственного",
– поделилась жуткими подробностями Волянская.
Когда же звезда сериала "Моя прекрасная няня" решила уйти от мужа, она узнала о своей второй беременности. Тогда супруги наняли няню, чтобы та помогала Анастасии с воспитанием Анны и Майкла.
Однажды Заворотнюк, вернувшись домой, застукала няню со Стрюковым. Измена мужа обернулась дракой, а затем и разводом, стало известно в эфире программы "Основано на реальных событиях".
На шоу "Танцы со звездами" актриса познакомилась с Петром Чернышевым, и спустя полгода влюбленные поженились. Когда Заворотнюк поставили страшный диагноз – глиобластома – фигурист не оставил супругу, прикованную к постели.
Недавно супруги отпраздновали 12-ю годовщину свадьбы. В праздник актриса впервые за долгое время вышла на связь.
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