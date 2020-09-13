Актриса показала кадры из дома

В аккаунте Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появилась новая публикация. Артистка показала фотографии из дома, на которых изображены подарки от ее дочери, родившейся в браке с Петром Чернышевым. Снимок невероятно обрадовал поклонников Заворотнюк.

Накануне звезда отмечала годовщину свадьбы в супругом – вместе они уже 12 лет, из которых уже последние два пытаются справиться с болезнью Заворотнюк.

Артистка показала в "Инстаграм", как ее поздравила их общая дочь Мила. Анастасия опубликовала снимки, на которых изображены детские поделки: рисунки, аппликации с листочками и пластилином, а также букетом полевых цветов.

"Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество", – подписала она снимок.

Для фанатов артистки публикация стала невероятно радостным известием – после многочисленных слухов о здоровье, Анастасия показала, что все с ней хорошо.

"Настенька, мы все очень ждём вашего выздоровления и скорейшей встречи. Мы вас очень любим,переживаем и поддерживаем! таких как вы, больше нет и не будет", – отметили в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

Не так давно в СМИ сообщали, что родные провели тайные похороны Анастасии Заворотнюк.