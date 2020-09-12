"Неужели все врут?" - СМИ обсуждают похороны Заворотнюк

"Неужели все врут?" - СМИ обсуждают похороны Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Natalia Shakhanova/www.globallookpress.com
Противоречивые новости о состоянии Анастасии сбили с толку не только ее поклонников, но и журналистов

Жуткие слухи о звезде сериала "Моя прекрасная няня" снова стали предметом для пересудов в Сети и прессе.

"Тайные похороны" Анастасии Заворотнюк муссируются чуть ли не с того момента, как стало известно, что любимица публики борется с онкологическим заболеванием. Пока преданные поклонники молятся за скорейшее выздоровление артистки, любители сплетен обсуждают конспирологические теории. Еще в прошлом году фанатов ужаснула "новость" о том, что Заворотнюк якобы уже нет в живых. Сейчас СМИ вспомнили об этой истории, которая продолжает гулять в интернете.

На фоне противоречивой информации, которая время от времени просачивается в прессу – то актриса идет на поправку и возвращается в кино, то ей стало хуже и ее внешность серьезно пострадала – всплывают страшные статьи и ролики на Ютуб. На это обратило внимание сетевое издание Popcake. Журналисты привели в пример несколько видео, в которых обсуждается погребение Заворотнюк и ее могила.

При этом авторы статьи задаются вопросом – если в окружении Насти время периодически рассказывают о ее здоровье, неужели все врут?

"Очевидно, что Насти уже давно нет, но все поддерживают эту историю на плаву, чтобы собирать чистый доход",

приводит издание жуткие выводы автора одного из материалов о "смерти" Заворотнюк.

О том, что сейчас происходит с Анастасией – разбиралось "Утро". Последние новости о Заворотнюк – в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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