Девушка попросила не лезть к ней с неуместными вопросами

Вот уже второй год звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с онкологией. Ее близкие всячески стараются ее поддерживать и оберегать от пристального внимания СМИ. Сегодня дочь Анастасии Заворотнюк решила пообщаться со своими подписчиками в "Инстаграм". Девушку сразу же засыпали вопросами о здоровье ее мамы, однако Анна отказалась на них отвечать.

Поклонников Анастасии Заворотнюк интересовал только один вопрос: "Как ее самочувствие?" Однако наследница артистки считает, что ее близкие не обязаны отчитываться перед фанатами о состоянии здоровья знаменитости.

"Мы избрали такую позицию. Прошу вас уважать наше решение и не задавать подобных вопросов. Попробуйте поставить себя на мое место и понять, хоть немного, насколько я себя чувствую и понять, что не нужно писать мне эти вопросы", – ответила Анна.

Девушка также поблагодарила всех тех, кто "не лезет к ней с неуместными вопросами" и молится за здоровье Анастасии Заворотнюк.

Ранее Анна Заворотнюк отреагировала на шокирующие новости о том, что бывший муж ее матери избивал актрису и изменял ей с няней.