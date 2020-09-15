Вопросы о здоровье матери вывели Анну Заворотнюк из себя

Вопросы о здоровье матери вывели Анну Заворотнюк из себя
Анна Заворотнюк. Фото:instagram.com/anna_zavorotnyuk/
Девушка попросила не лезть к ней с неуместными вопросами

Вот уже второй год звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с онкологией. Ее близкие всячески стараются ее поддерживать и оберегать от пристального внимания СМИ. Сегодня дочь Анастасии Заворотнюк решила пообщаться со своими подписчиками в "Инстаграм". Девушку сразу же засыпали вопросами о здоровье ее мамы, однако Анна отказалась на них отвечать. 

Поклонников Анастасии Заворотнюк интересовал только один вопрос: "Как ее самочувствие?" Однако наследница артистки считает, что ее близкие не обязаны отчитываться перед фанатами о состоянии здоровья знаменитости. 

"Мы избрали такую позицию. Прошу вас уважать наше решение и не задавать подобных вопросов. Попробуйте поставить себя на мое место и понять, хоть немного, насколько я себя чувствую и понять, что не нужно писать мне эти вопросы", – ответила Анна. 

Девушка также поблагодарила всех тех, кто "не лезет к ней с неуместными вопросами" и молится за здоровье Анастасии Заворотнюк. 

Ранее Анна Заворотнюк отреагировала на шокирующие новости о том, что бывший муж ее матери избивал актрису и изменял ей с няней. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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