Продюсер сериала ждет выздоровления актрисы

Продюсер сериала "Моя прекрасная няня" Александр Акопов сообщил, что Анастасия Заворотнюк может вновь исполнить полюбившуюся многим роль. В случае полного выздоровления актрису пригласят на съемки нового сезона.

Акопов рассказал, что вся команда "Моей прекрасной няни" ждет возвращения Заворотнюк. Продюсер добавил, что сейчас самое главное, чтобы актриса встала на ноги, передает Popcake.

Поклонники Заворотнюк считают, что слова Акопова могут стать дополнительной мотивацией для борющейся с раком актрисы. Ведь если ради нее хотят вернуть сериал 2004 года, значит, Анастасия очень нужна публике.

Популярность Анастасии Заворотнюк принесла роль няни с прекрасным чувством юмора – Виктории Прутковской. По сюжету, она оказалась в доме семейства Шаталиных, где и начали разворачиваться основные действия сериала. Зрители с удовольствием наблюдали за тем, как няня выкручивалась из разных конфузных ситуаций и выстраивала отношения с продюсером Максимом Шаталиным.

Мало кто знает, что сыгравший Максима Шаталина Сергей Жигунов поначалу был против участия Анастасии Заворотнюк в сериале. Он придирался к малейшим ошибкам начинающей актрисы, желая лишить ее главной роли, сообщает "СтарХит".

Но позже отношение Жигунова к Заворотнюк кардинально поменялось. Любовная линия между ними начала выстраиваться не только в сериале, но и в жизни. Стало известно, что ради Анастасии Сергей ушел от своей жены. Однако через два года пара рассталась: Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, а Жигунов вернулся к супруге.

Недавно появилась информация о том, что бывший муж Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков жестоко относился к звездной жене. Он якобы поднимал на нее руку, а также запирал дома. Позже дочь актрисы Анна опровергла данную информацию.