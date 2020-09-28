Звезда идет на поправку и радуется жизни, утверждает медсестра

Звездная актриса Анастасия Заворотнюк, слухи о которой не утихают на протяжении года, со всей тщательностью скрывается от назойливых папарацци и не дает о себе знать. Никто не имеет представления о том, как звезда выглядит после многочисленных испытаний, которые ей довелось пройти за последнее время. Лишь семейный круг и медики, задействованные в ее лечении, знают о происходящем.

Одна из медработниц Каширской больницы рассказала, как однажды смогла встретиться с Анастасией. И раскрыла в беседе со СМИ истинную правду, чтобы развеять многочисленные слухи и злые домыслы: Заворотнюк совершенно не напоминает сейчас исполнительницу Жанну Фриске, когда та стала неузнаваемой после лечения рака. Анастасия смогла сохранить свою красоту и совершенно не изменилась.

В настоящее время, утверждает медсестра, актриса находится на медреабилитации в Москве. А многочисленные заявления о том, что она отправилась в Европу проходить экспериментальное лечение – лишь слухи. Звезда чувствует себя в полном порядке. Ее внешность не претерпела изменений.

"Улыбается, волосы есть, какая была, такая и осталась", – поведала медработница.

Не так давно стали появляться новости о положительном состоянии артистки. Остается лишь надеяться на то, что после полноценного восстановления она сможет поведать о том, как прошла через все тяготы страшного заболевания, передает Popcake.TV.

Кстати, не так давно продюсер "Моей прекрасной няни" Александр Акопов заявил, что артистка вновь может вернуться к исполнению своей роли. Ее могут позвать на съемки нового сезона – возвращения звезды ждет все команда. Самым важным, добавил Акопов, остается выздоровление Насти.