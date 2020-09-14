Слухи о личной жизни онкобольной актрисы обсуждают в соцсетях

Сообщение о том, что бывший муж Анастасии Заворотнюк оказался тираном, который постоянно избивал ее, шокировало поклонников актрисы. Дочка знаменитости решила прокомментировать пугающие новости, чтобы предотвратить появление новых сплетен.

Подписчица Анны поинтересовалась, что девушка думает по поводу информации, озвученной во время передачи, которую показали на одном из федеральных каналов. В ответ на это дочь актрисы назвала последние новости о личной жизни ее матери "полным бредом". Она также добавила, что эти материалы не были никак согласованы.

"Я не знаю, о чем вы говорите, тв не смотрю и СМИ не читаю, ничего не согласовывают и пишут и снимают полный бред", – ответила Анна Заворотнюк в комментариях на своей странице в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, что вчера Лия Волянская рассказала, что второй брак звезды "Моей прекрасной няни" нельзя было назвать счастливым. Как оказалось, бывший муж актрисы запирал ее дома и запрещал работать. Бизнесмен Дмитрий Стрюков также избивал актрису и их общих детей. Последней каплей стала измена Стрюкова – однажды Заворотнюк "застукала" своего бывшего супруга в одной постели с няней.