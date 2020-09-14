Юморист заявил, что это супружество было "тренировочным"

Известный сатирик Лион Измаилов вспомнил о своем браке, о котором ранее не распространялся. Артист поведал о годе супружества с талантливой журналисткой по имени Алла.

Впрочем, заявил артист, такая история из его жизни "не очень интересна". Свадьба обязана своему факту существования расставанию Измайлова с любимой девушкой.

"И она сама рассталась со своим парнем. Мы, видимо, просто нуждались во взаимной поддержке. Начали вместе жить, а через год развелись", – поведал юморист в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Однако артист вспоминает с улыбкой о своих давних отношениях, хотя тот брак был "тренировочным". Это помогло понять Измайлову, что на боли жизнь не наладить.

"Тренировочный брак – будем так его называть. Я понял, что так жениться нельзя. Без любви ничего не получится. А ее не было. Семейной жизни у нас не было. Но мы хорошо относились друг к другу. Собирались в маленькой комнате по двадцать человек – ее друзья и мои друзья. Развод пошли отмечать ко мне домой. Можете себе представить? Очень хорошо друг к другу относились. Вот такая вот у нас была семейка. Вспоминаю ее с большой симпатией – жизнерадостная и талантливая", – добавил сатирик.

После этого артист стал вести кружок в Доме культуры, покинув надоедливую инженерную кафедру в институте.

"Я понимал, что инженер из меня никакой. А там был сатирический коллектив. Мне нужны были хоть какие-то деньги. До этого мне платили по 60 рублей, а там стали платить по 120", -– рассказал Измайлов.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о российских звездах, которые особенно отличились на бракоразводном поприще. Некоторые из артистов успели за свою жизнь сходить в ЗАГС по три, четыре и даже пять раз.