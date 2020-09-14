"Уже через год развелись": Измайлов рассказал о своем тайном браке

"Уже через год развелись": Измайлов рассказал о своем тайном браке
Леон Измайлов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист заявил, что это супружество было "тренировочным"

Известный сатирик Лион Измаилов вспомнил о своем браке, о котором ранее не распространялся. Артист поведал о годе супружества с талантливой журналисткой по имени Алла.

Впрочем, заявил артист, такая история из его жизни "не очень интересна". Свадьба обязана своему факту существования расставанию Измайлова с любимой девушкой.

"И она сама рассталась со своим парнем. Мы, видимо, просто нуждались во взаимной поддержке. Начали вместе жить, а через год развелись", – поведал юморист в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Однако артист вспоминает с улыбкой о своих давних отношениях, хотя тот брак был "тренировочным". Это помогло понять Измайлову, что на боли жизнь не наладить.

"Тренировочный брак – будем так его называть. Я понял, что так жениться нельзя. Без любви ничего не получится. А ее не было. Семейной жизни у нас не было. Но мы хорошо относились друг к другу. Собирались в маленькой комнате по двадцать человек – ее друзья и мои друзья. Развод пошли отмечать ко мне домой. Можете себе представить? Очень хорошо друг к другу относились. Вот такая вот у нас была семейка. Вспоминаю ее с большой симпатией – жизнерадостная и талантливая", – добавил сатирик.

После этого артист стал вести кружок в Доме культуры, покинув надоедливую инженерную кафедру в институте.

"Я понимал, что инженер из меня никакой. А там был сатирический коллектив. Мне нужны были хоть какие-то деньги. До этого мне платили по 60 рублей, а там стали платить по 120", -– рассказал Измайлов.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о российских звездах, которые особенно отличились на бракоразводном поприще. Некоторые из артистов успели за свою жизнь сходить в ЗАГС по три, четыре и даже пять раз.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Выборы 13 сентября: за кого проголосовали россияне

Граждане страны выбрали представителей власти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей