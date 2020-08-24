Некоторые успели сходить в ЗАГС по три, четыре и даже пять раз

Развод в шоу-бизнесе – дело привычное. Звездные пары подвержены таким же конфликтам, что и семьи их фанатов. При этом общий быт или другие причины редко удерживают знаменитостей от разрыва – когда между известными супругами наступает разлад, они смело подают заявление на развод. "Утро.ру" рассказывает, кто особенно отличился на бракоразводном поприще.

Лолита

Популярная певица Лолита Милявская разводилась целых пять раз. Первый брак будущая королева эстрады заключила, еще будучи студенткой. Ее избранником стал ровесник Александр Беляев. Развод молодые люди оформили уже через три года.

Второе замужество артистки было фиктивным – ей понадобилась московская прописка. Кстати, звучную фамилию она получила как раз в этом союзе. При рождении певица носила имя Лолита Горелик.

За семейной жизнь с третьим супругом Александром Цекало наблюдала вся страна. Знаменитости были вместе 12 лет. Однако шоумен оказался изменщиком, и семья развалилась.

Следующим оказался щедрый бизнесмен Александр Зарубин. Однако спустя годы на измену решилась сама Лола. Брак распался через пять лет. Последним из известных публике ухажеров и законных мужей любвеобильной певицы стал тренер по сквошу Дмитрий Иванов. Спустя десять лет брака Лолита выгнала мужа.

Евгений Петросян

Внимание публики уже несколько месяцев приковано к слухам о том, что звезду "Аншлага" и его помощницу Татьяну Брухунову связывают не только дружеские чувства. Фанаты уверены, что именно из-за девушки распалась пара Евгения Петросяна и Елены Степаненко, которые были вместе более 30 лет.

За 74 года жизни юморист был официально женат и разведен четыре раза. Первой супругой стала сестра балерины Викторины Кригер. Имя самой избранницы в СМИ не появлялось. Следующей возлюбленной была наследница оперного певца Ивана Козловского Анна. Третья супруга юмориста – искусствовед по имени Людмила, а четвертая – всеми любимая Елена Степаненко.

Александр Гордон

56-летний ведущий опять разводится. Такое решение он и его супруга приняли вместе. Александр Гордон и Нозанин Абдулвасиева воспитывают двоих сыновей – шестилетнего Сашу и трехлетнего Федю, однако больше не хотят быть вместе, напоминает "Комсомольская правда".



До встречи с Нозанин Александр уже трижды был женат. Первой супругой стала писательница Мария Вердникова. Следующей женой – знаменитая блондинка Екатерина, которая с гордостью продолжает носить фамилию экс-возлюбленного. После второго развода телеведущий влюбился в свою студентку – 18-летнюю Нину Щипилову. Пара распалась через два года. Четвертой стала Нозанин, но брак тоже не оказался вечным.

К слову, недавно Лолита поставила жирную точку в отношениях с последними мужем. Певица наконец-то выписала спортсмена из своей квартиры.