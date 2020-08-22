Певица выписала экс-возлюбленного со своей жилплощади

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов разошлись более года назад, однако до недавнего времени экс-супруг певицы был прописан в ее квартире. Знаменитости пришлось выписывать тренера по сквошу через суд, и теперь он официально стал бомжом.

Интересно, что до того, как щедрая Лолита прописала возлюбленного у себя, Дмитрий также числился бомжом, в документе так и указано: "без определенного места жительства".

Гражданину Белоруссии делает честь то, что он не стал вставать в позу и добровольно удовлетворил исковые требования. Об этом изданию "СтарХит" рассказал юрист певицы Сергей Жорин.

К слову, депортировать Иванова никто не будет – предусмотрительный спортсмен еще до Лолы обзавелся российским паспортом, женившись на некой пожилой даме.

Сейчас тренер по сквошу крутит роман со своей землячкой Ольгой Кулиевой. Женщина работает в сфере красоты и уже успела прикупить себе жилье.

Недавно в СМИ появилась информация, что Лолита находится на грани инфаркта. Обеспокоенная публика, затаив дыхание, ждала комментарий певицы. Пару дней назад артистка откровенно рассказала о своем здоровье.