Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
Лолита Милявская агрессивно отреагировала на слухи об инфаркте, распространившиеся в СМИ. Она обрушилась с гневной речью на журналистов из-за того, что те заставили ее близких волноваться.
На своей инстаграм-странице певица записала видеообращение, в котором, не стесняясь грубых выражений, обвинила журналистов в непрофессионализме.
"Помойка, которой главное "сенсация"",– именно так назвала работников СМИ Милявская.
Слухи об инфаркте, по словам эпатажной артистки, дошли до ее родных и друзей. Взволнованные близкие начали названивать ей, отвлекая от дел.
Певица опровергла информацию о болезни. И объяснила, что эти домыслы могло вызвать ее высказывание в адрес режиссера и труппы театра "Модерн" о том, что от уважения к ним у нее чуть не остановилось сердце.
"Пишите про то, что Милявская вас переживет", – с сарказмом посоветовала звезда эстрады.
Напомним, Лолита приняла предложение от столичного театра "Модерн". Певица согласилась сыграть главную роль в спектакле "Женитьба".
Недавно появилась информация, что Милявская находится в предынфарктном состоянии. Якобы в беседе с журналистами артистка пожаловалась на ухудшение состояния. Это связали с ее крайне плотным рабочим графиком.
Спецслужбы Украины отрицают свое участие в спецоперации по выманиванию наших граждан в Белоруссию
Политик отметил, что это первый случай мер против президента страны, с которой налажена дипломатическая связь