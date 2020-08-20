Певица нецензурно высказалась о журналистах

Лолита Милявская агрессивно отреагировала на слухи об инфаркте, распространившиеся в СМИ. Она обрушилась с гневной речью на журналистов из-за того, что те заставили ее близких волноваться.

На своей инстаграм-странице певица записала видеообращение, в котором, не стесняясь грубых выражений, обвинила журналистов в непрофессионализме.

"Помойка, которой главное "сенсация"",– именно так назвала работников СМИ Милявская.

Слухи об инфаркте, по словам эпатажной артистки, дошли до ее родных и друзей. Взволнованные близкие начали названивать ей, отвлекая от дел.

Певица опровергла информацию о болезни. И объяснила, что эти домыслы могло вызвать ее высказывание в адрес режиссера и труппы театра "Модерн" о том, что от уважения к ним у нее чуть не остановилось сердце.

"Пишите про то, что Милявская вас переживет", – с сарказмом посоветовала звезда эстрады.

Напомним, Лолита приняла предложение от столичного театра "Модерн". Певица согласилась сыграть главную роль в спектакле "Женитьба".

Недавно появилась информация, что Милявская находится в предынфарктном состоянии. Якобы в беседе с журналистами артистка пожаловалась на ухудшение состояния. Это связали с ее крайне плотным рабочим графиком.