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Недавно в беседе с журналистами Лолита сообщила, что находится на грани инфаркта. По словам Милявской, об этом говорят подкашивающиеся ноги и нестабильная стенокардия. Однако ее пока спасают таблетки.
"У меня предынфарктное состояние" – пожаловалась артистка в разговоре с корреспондентом "Дни.ру".
Как известно, сейчас у эпатажной певицы крайне плотный график. Она получила интересное предложение от столичного театра "Модерн", пишет РИА ФАН. Лолита сыграет главную роль в спектакле "Женитьба".
Как отмечает сама звезда эстрады, ей пока сложно дается актерская игра. Однако Милявская не опускает руки.
Лолита рассказала, что у нее есть большое преимущество – она быстро учится и всегда говорит, если у нее что-то не получается.
Примечательно, что главная роль в спектакле отразила нынешнее положение дел на личном фронте певицы. Напомним, некоторое время назад артистка развелась с пятым мужем и теперь считается “невестой на выданье”.
Сама поп-исполнительница в шутку сказала, что в театре она не сможет найти нового жениха. Якобы там нет подходящих для нее вариантов.
Ранее сообщалось, что Лолита рассказала правду о своем похудении. У певицы ушел год на то, чтобы привести себя в форму. Она опровергла слухи о том, что делала какие-либо пластические операции.
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