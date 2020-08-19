На грани инфаркта: Лолита пожаловалась на здоровье

На грани инфаркта: Лолита пожаловалась на здоровье
Лолита Милявская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица стала плохо себя чувствовать из-за плотного графика

Недавно в беседе с журналистами Лолита сообщила, что находится на грани инфаркта. По словам Милявской, об этом говорят подкашивающиеся ноги и нестабильная стенокардия. Однако ее пока спасают таблетки.

"У меня предынфарктное состояние" – пожаловалась артистка  в разговоре с корреспондентом "Дни.ру".   

Как известно, сейчас у эпатажной певицы крайне плотный график. Она получила интересное предложение от столичного театра "Модерн", пишет РИА ФАН. Лолита сыграет главную роль в спектакле "Женитьба".

Как отмечает сама звезда эстрады, ей пока сложно дается актерская игра. Однако Милявская не опускает руки.

Лолита рассказала, что у нее есть большое преимущество – она быстро учится и всегда говорит, если у нее что-то не получается.

Примечательно, что главная роль в спектакле отразила нынешнее положение дел на личном фронте певицы. Напомним, некоторое время назад артистка развелась с пятым мужем и теперь считается “невестой на выданье”.

Сама поп-исполнительница в шутку сказала, что в театре она не сможет найти нового жениха. Якобы там нет подходящих для нее вариантов.

Ранее  сообщалось, что Лолита рассказала правду о своем похудении. У певицы ушел год на то, чтобы привести себя в форму. Она опровергла слухи о том, что делала какие-либо пластические операции.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Лукашенко привел в полную боеготовность войска на западе Белоруссии

Минобороны Республики проводит плановые полеты боевой авиации

Смешные анекдоты на 19 августа

Свежая подборка шуток от "Утро.ру" поднимет настроение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей