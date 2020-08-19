Певица стала плохо себя чувствовать из-за плотного графика

Недавно в беседе с журналистами Лолита сообщила, что находится на грани инфаркта. По словам Милявской, об этом говорят подкашивающиеся ноги и нестабильная стенокардия. Однако ее пока спасают таблетки.

"У меня предынфарктное состояние" – пожаловалась артистка в разговоре с корреспондентом "Дни.ру".

Как известно, сейчас у эпатажной певицы крайне плотный график. Она получила интересное предложение от столичного театра "Модерн", пишет РИА ФАН. Лолита сыграет главную роль в спектакле "Женитьба".

Как отмечает сама звезда эстрады, ей пока сложно дается актерская игра. Однако Милявская не опускает руки.

Лолита рассказала, что у нее есть большое преимущество – она быстро учится и всегда говорит, если у нее что-то не получается.

Примечательно, что главная роль в спектакле отразила нынешнее положение дел на личном фронте певицы. Напомним, некоторое время назад артистка развелась с пятым мужем и теперь считается “невестой на выданье”.

Сама поп-исполнительница в шутку сказала, что в театре она не сможет найти нового жениха. Якобы там нет подходящих для нее вариантов.

Ранее сообщалось, что Лолита рассказала правду о своем похудении. У певицы ушел год на то, чтобы привести себя в форму. Она опровергла слухи о том, что делала какие-либо пластические операции.