Певица возмутилась сообщениями в СМИ о том, как она сбросила лишний вес

Лолита Милявская раскритиковала хирургов, которые "ставят диагнозы по фото". Поводом для критики стали высказывания в прессе пластического хирурга Владимира Плахотина, который утверждал, что похудеть естественным путем и с помощью эндокринолога, как это сделала звезда, невозможно.

Видеоролик с критикой хирурга певица опубликовала на своей странице в "Инстаграм". В нем артистка пересказывает слова врача о том, что она поставила на желудок силиконовое кольцо. Чтобы доказать, что это не так, Лолита хотела показать подписчикам живот: "Ведь должны же дырки остаться". Но ее приятель, который находился вместе с ней в машине, посоветовал этого не делать.

"Не надо. Скажи, что ты поставила, срезала уши, подняла грудь, скачала с груди, накачала ягодицы", – пошутил мужчина.

Лолита добавила, что, судя по всему, Владимир Плахотин такой же пластический хирург, как Милявская – солистка Большого театра. Певица сказала, что никогда бы к нему не пошла.

В подписи к ролику звезда подчеркнула, что похудела за год благодаря эндокринологу, никогда не делала и не собирается делать операций по сокращению желудка. И попросила такие вещи за ее счет не рекламировать.

Напомним, после самоизоляции Лолита удивила поклонников сменой имиджа – Милявская подстриглась под каре и похудела. По признанию самой певицы, сбросить лишние килограммы ей помог развод. Однако пластический хирург Владимир Плахотин считает, что Лолита могла сделать бандажирование желудка.