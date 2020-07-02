Певица не стала расслабляться на самоизоляции, а занялась делом

В отличие от многих, известная российская певица Лолита не стала набирать вес на самоизоляции, а принялась за работу. Так что карантинные ограничения не повлияли на фигуру похудевшей звезды.

На своей странице в "Инстаграм" артистка рассказала, что, сидя в четырех стенах, снимала клип на песню "Кислород". Работать над видео ей пришлось дистанционно. При этом без выходных и практически круглосуточно. Но артистке в ее трудах помогала команда из Киева.

По словам Лолиты, самой трудной задачей было нанести на лицо точки по определенному техзаданию. При этом ей нельзя было двигаться и проявлять какие-либо эмоции. Такая процедура понадобилась, чтобы снять 3D.

Певице пришлось отработать около 30 дублей. Один их них, по словам Лолиты, не самый удачный, она показала поклонникам. А готовый клип на песню "Кислород" обещала опубликовать совсем скоро, когда он будет готов.

В комментариях к ролику подписчики закидали артистку комплиментами: "Лолит выглядишь на 40", "Большая умница наша пенсионерка. Любим тебя, Лола", "Лола, я уверен на все сто, что даже в 100 лет ты выпустишь альбом", "Вы так классно похудели. Респект!", "Лолита вы как девочка. Как хорошо выглядите. Развод вам к лицу" (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как похудели звезды российского шоу-бизнеса за последние годы. Речь шла в том числе и о Лолите Милявской. Чтобы стать стройной, певице пришлось приложить немало усилий и пройти довольно долгий путь из диет. В результате похудеть ей помог, как призналась сама Лолита, развод.