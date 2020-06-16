Сбросили от 10 до 80 килограммов: как изменились звезды после 40 лет

Лолита. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Роза Сябитова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Надежда Бабкина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Ольга Картункова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
"Утро.ру" рассказывает про российских артисток, которые заметно похудели и сменили имидж

С возрастом зачастую приходиться тратить все больше усилий, чтобы оставаться в форме. Однако некоторым женщинам удается не только сохранить привычную фигуру, но и заметно похудеть. "Утро.ру" вспоминает российских звезд, кардинально изменившихся после 40 лет.

Тема похудения для Лолиты была актуальна не один год: певица сидела на различных диетах и даже записала хит на эту тему. Добиться желаемой фигуры 56-летней артистке удалось после развода. Как она сама признавалась, расставание с мужем пошло ей на пользу.

Лолита. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Кардинально изменилась и Надежда Бабкина. Несмотря на перенесенную болезнь, народная артистка стала выглядеть лишь стройнее и моложе. Из-за перемен во внешности поползли слухи, что певица увлеклась услугами пластических хирургов.

Надежда Бабкина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

А вот Алла Пугачева не скрывает, что делала операции по подтяжке лица. Сейчас Примадонна выглядит гораздо стройнее и моложе, чем десять лет назад. Это хорошо видно на архивных снимках, которые недавно появились в сети.

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Следит за свой фигурой и Роза Сябитова: телеведущая плавает в бассейне и контролирует питание. Усилия артистки не пропали даром: за несколько месяцев ей удалось избавиться от 10 кг, что сразу же отметили ее подписчики.

Роза Сябитова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Ольга Картункова сбросила 84 килограмма. Таких результатов 42-летняя юмористка добилась благодаря тренировкам и ограничениям в питании. Кроме того, звезда КВН сменила имидж и начала строить карьеру актрисы.

Ольга Картункова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Карина СИРАЗОВА

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