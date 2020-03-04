Участница команды "Город Пятигорск" избавилась от лишнего веса

Ольга Картункова – одна из самых ярких звезд КВН. Зрителям она запомнилась, как девушка без комплексов, но с пышными формами. Теперь юмористка кардинально преобразилась. Она сбросила 84 кг. и стала актрисой.

На похудение Кортункову подвигла травма ноги. Врачи рекомендовали ей срочно избавиться от лишнего веса, чтобы уменьшить нагрузку на суставы. Тогда с помощью ограничений в питании и тренировок она и избавилась от десятков лишних кг.

После похудения Ольга Картункова сменила образ. Отрастила длинные волосы, стала носить элегантные платья. Девушка кардинально преобразилась, помолодела и стала выглядеть еще красивее.

В гору пошла и карьера звезды КВН. Она стала продюсером юмористического шоу, потом актрисой в одной из программ. После стала играть в сериале "Две девицы на мели", добавляет Obozrevatel.

Не у всех участников КВН жизнь сложилась так же хорошо. Ранее "Утро" рассказывала о погибших звездах клуба.