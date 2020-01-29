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Кома и рак: участников КВН преследуют несчастья

Кома и рак: участников КВН преследуют несчастья
Кадр youtube.com
За последние полгода ушли из жизни двое молодых юмористов

Игрок команды КВН "Армянская сборная" на днях неожиданно потерял сознание, а после впал в кому. Перед этим у 25-летнего Овика Григоряна уже были проблемы со здоровьем – в начале января 2020 г. у него случился инсульт.

Молодой человек быстро шел на поправку перед тем, как с ним второй раз случилось несчастье. Врачи диагностировали у участника юмористического шоу аневризму, которую придется удалить.

Григорян находится в больнице в тяжелом состоянии. А его родные и друзья собирают деньги на дорогостоящую операцию.

"Сейчас Овик в глубокой коме. Он дышит сам, но из-за большой гематомы в мозгу оперировать пока нельзя. Но, как только ему станет чуть лучше, можно будет делать операцию", – сообщили представители "Армянской сборной в Инстаграм".

Печальные новости об участниках КВН приходят регулярно. Чуть больше недели назад от рака скончался экс-участник команды "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков. Юморист полтора года боролся с острым лимфобластным лейкозом.

Осенью 2019 г. в Набережных Челнах пятеро участников КВН попали в ДТП. Один из них скончался, не приходя в сознание. Ранее скончалась участница команды "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова, а летом погиб участник команды "Пирамида" Аслан Алборов.

Фоторепортаж
Звезд КВН преследует смерть
Светлана Пермякова. Фото: wikipedia.org Григорий Малыгин. Фото: GLOBAL LOOK press Аслан Аборов. Фото:vk.com/kvnpiramida
Алексей Лютиков. Кадр youtube.com Виктор Толкач. Кадр youtube.com Сергей Оборин и Анна Бажанова. Фото: instagram.com/sega56
Дарья ПЕТРОВА

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