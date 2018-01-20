Смерть игрока КВН шокировала поклонников

Погибшему участнику команды Высшей лиги КВН был всего 21 год

Сергей Баленко из команды "НАТЕ" скоропостижно скончался 19 января в Ростове-на-Дону. Поклонники команды в шоке - Баленко был всего 21 год.

"Он ушел из жизни слишком рано и мог сделать еще очень много. Мысли путаются, в это не хочется верить", - говорится в сообщении на странице команды "ВКонтакте".

Подробности смерти Баленко не разглашаются. Похороны состоятся в воскресенье в Ростове.

"У нас Брюховецкая лига КВН, куда приезжает много команд, и на ее базе собрана команда из абсолютно разных людей. Сережа и учился, и работал, и играл в КВН, и играл в группе музыкальной - был очень талантливый. Мы пока сами ничего не знаем, только что он скоропостижно скончался", - рассказала ТАСС администратор команды Марина Бардиж.

На прошлой неделе команда "НАТЕ" по результатам фестиваля КВН в Сочи пробилась в Высшую лигу.

Ранее на этой неделе стало известно о смерти капитана команды КВН Новосибирского государственного университета Владимира Дуды. Он скончался в Новосибирске 16 января после инсульта.

С конца 1980-х по конец 1990-х команда НГУ "Дети лейтенанта Шмидта" трижды становилась чемпионом Высшей лиги КВН.