Вмешались хирурги: врач раскрыл секрет кардинального преображения Лолиты

Вмешались хирурги: врач раскрыл секрет кардинального преображения Лолиты
Лолита Милявская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица могла похудеть благодаря операции по уменьшению желудка

Невероятное преображение Лолиты, которое произошло с ней после расставания с мужем, до сих пор не дает покоя общественности. Неделю назад певица блистала на "Славянском базаре" в Витебске, причем за время карантина она похудела ее сильнее. По словам звезды, избавиться от лишнего ей помогли простые аптечные таблетки и диета. А вот пластический хирург Владимир Плахотин считает иначе.

Врач уверен: в возрасте Лолиты самостоятельно добиться таких результатов невозможно. По его мнению, певица могла сделать бандажирование желудка. Плахотин назвал этот способ невероятно эффективным и абсолютно безвредным.

Хирург рассказал, что бандажирование помогает избавиться от 50% веса и, судя по тому эффекту, которого добилась Лолита, певица прибегла именно к этому методу. Врач объяснил, что лишние килограммы зачастую возвращаются с удвоенной силой, именно поэтому при лечении ожирения некоторые пользуются услугами хирургов, пишет "Собеседник".

Процедура заключается в уменьшении желудка с помощью особого кольца из силикона. При этом удалять из организма ничего не нужно – бандаж лишь регулирует работу органа, помогая почувствовать насыщение раньше.

После развода Лолита похудела на 14 килограммов. Журналисты "7 дней" заметили, что за последнее время певица сбросила еще не меньше десяти. Кроме того, артистка стала выглядеть моложе и благодаря новой прическе.

Ранее Лолита пожаловалась, что не может увидеть собственную дочь из-за закрытых границ.

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Опасные операции и голодание: как худели российские звезды
Александр Морозов. Фото: instagram.com/morozov_artist/ Максим Фадеев. Фото: instagram.com/fadeevmaxim
Андрей Разин. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Лолита Милявская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Карина СИРАЗОВА

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