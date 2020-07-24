Певица не может увидеть дочь и собаку

Певица Лолита Милявская пожаловалась на то, что ее не пускают в Болгарию, где у артистки есть дом и собака. Причиной тому – коронавирус. Из-за пандемии Лолита не может увидеться и с родной дочерью, которая живет на Украине.

В комментарии "Собеседнику" артистка пожаловалась, что сейчас из-за распространения коронавируса россиян не пускают в Болгарию. Поэтому въезд в эту страну для Лолиты пока закрыт. И это несмотря на то, что там у нее есть недвижимость и осталась собака. По словам артистки, пес по ней очень скучает, но не страдает от одиночества – за ним присматривает сосед. Он периодически присылает Милявской фотографии собаки.

Также из-за коронавируса Лолита уже полгода не может увидеться со своей родной дочерью Евой, которая живет на Украине. Самой певице киевские власти запретили въезд в страну, поэтому девушка приезжала к матери в Москву. Теперь она не может этого сделать из-за тех же закрытых из-за пандемии границ.

Лолита рассказала, что постоянно общается с дочерью по видеосвязи. Артистка надеется, что они смогут увидеться в Болгарии, когда откроют границы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что Лолите пришлось кардинально сменить имидж из-за проблем с волосами. Певица чуть не осталась лысой во время периода самоизоляции.