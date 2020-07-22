Едва не облысела: Лолита кардинально изменилась из-за проблем с волосами

Едва не облысела: Лолита кардинально изменилась из-за проблем с волосами
Лолита Милявская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com
Артистке было трудно ухаживать за длинной шевелюрой в время самоизоляции

В этом году Лолита Милявская стала хедлайнером фестиваля "Славянский базар" в Витебске. Однако артистка не только порадовала гостей своим выступлением, но и удивила кардинальной сменой имиджа: она похудела и постриглась. 

О том, что же заставило Лолиту так преобразиться, звезда рассказала журналистам "Собеседника". По ее признанию, шикарные длинные волосы были нарощенными. Во время карантина певице чрезвычайно трудно было ухаживать за шевелюрой, из-за этого она рисковала остаться лысой. 

О смене прически на модное каре артистка ни сколько не жалеет. По ее словам, ходить с такой стрижкой – одно удовольствие, особенно в летнюю жару. К тому же не нужно беспокоиться о ежедневной укладке, можно просто помыть голову и спокойно идти по своим делам. Певица добавила, что с такой прической и проблема с бессонницей решена. С каре явно спится комфортнее. 

На вопрос по поводу похудения Лолита ответила, что она уже как год сбросила лишний вес. Но потом призналась, что ходила к эндокринологу, который помог ей "почистить" организм и запретил употреблять некоторые вредные продукты.

Ранее Лолита показала поклонникам, чем занималась во время самоизоляции, и немало их удивила. 

Александра ЛЕОНИДОВА

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