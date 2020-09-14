"Перетянутую" Лорак перестали узнавать

"Перетянутую" Лорак перестали узнавать
Ани Лорак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица будто стала другим человеком, расстраиваются поклонники

Ани Лорак провела вечер в кругу друзей на дне рождении главы телеканала "Муз-ТВ" Армана Давлетьярова. Звезда опубликовала фото со своими коллегами – Полиной Гагариной и Сергеем Лазаревым. Однако в Сети отметили: певица изменилась до неузнаваемости.

На снимке артистка позирует, сидя за столом. На Лорак – черный топ и пиджак белого цвета с массивными пуговицами. Певица слегка сменила имидж: в кадре она появилась с челкой. Но, по мнению подписчиков, звезда обновила не только прическу.

В комментариях написали, что популярная артистка становится все меньше похожей на саму себя. В первую очередь обратили внимание на лицо Лорак: по мнению некоторых, она могла увлечься услугами пластических хирургов.

"Лорак изменилась, много пластики стало", "Что с лицом Ани Лорак?", "Натянута уже, как будто другой человек", "Перекач полный уже!", "Ани стала совсем другой",

отметили в "Инстаграм". Впрочем, некоторые ничего подобного не заметили и просто похвалили фото с праздника: "Вы такая красивая", "Элегантно, по фигуре, чувственно – роскошная Дива", "Классная компания".

Слухи о том, что известная певица пользуется услугами косметологов, ходят давно. И если раньше изменения были практически не заметны, то сейчас нос, губы и овал лица стали выглядеть иначе, передает "Пятый канал".


Фоторепортаж
В купальнике и белье: смелые снимки оголившейся Лорак
Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak
Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak
Карина СИРАЗОВА

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