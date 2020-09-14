Мальчик сделал фотокамеру из конструктора Лего

Максим Галкин часто проводит свободное время со своими детьми. В этот раз юморист выложил видео со своим сыном Гарри, который решил спародировать фотографов, которые часто преследуют его звездных родителей.

Первоклассник сделал камеру из конструктора "Лего" и побежал за мужем Примадонны со словами: "Улыбнитесь! Папарацци накинулись на вас! Чик, чик, чик!"

Такая ситуация очень рассмешила Максима Галкина. Он поинтересовался у сына, сам ли он смастерил игрушку. Мальчик скромно подтвердил предположения артиста и добавил, что на ней можно менять объективы.

"Фантастика", – резюмировал артист.

К слову, о повышенном внимании со стороны прессы дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой знают не понаслышке, ведь любое их появление на публике притягивало к себе всеобщее внимание.

Напомним, что в этом году двойняшки Лиза и Гарри пошли в первый класс. Максим Галкин часто делиться с поклонниками подробностями школьной жизни своих детей.

Однако дети по-прежнему проводят много времени в семейном кругу. Недавно Максим Галкин устроил настоящее представление, в котором главными зрителями стали Алла Борисовна и Гарри с Лизой.