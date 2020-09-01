Примадонна не смогла сдержать эмоций

Сегодня ученики вновь вернулись за парты, а кто-то впервые переступил порог школы. Так, в этом году дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина пошли в первый класс. На школьную линейку они прибыли вместе с родителями, а Примадонна не смогла справиться с нахлынувшими чувствами и даже расплакалась в объятиях мужа.

Юморист на своей странице в "Инстаграм" выложил видео с торжественного мероприятия. На нем Гарри и Лиза выглядели немного взволнованными. Похоже, что это передалось их маме, которая на одном из фрагментов видео трогательно вытирает слезы и обнимает папу.

За время линейки наследники Аллы Борисовны успели посмотреть концерт, прочитать стихи и отпустить воздушные шары в небо. В конце видео Примадонна дала своим детям напутствие.

"Чтобы все было успешно, чтоб было все радостно, да здравствует первый класс! Пусть школа пройдет радостно и успешно!" – пожелала Пугачева своим детям.

По словам отца, к походу в школу дети готовились очень долго.

"Переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тетя, дядя и кузина, няни и друзья", – рассказал Максим.

Как-то Алла Пугачева отвела себе 10 лет жизни. Она призналась, что хотела бы дождаться, когда Лиза и Гарри "школу закончат".