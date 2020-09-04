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Максим Галкин и Алла Пугачева устроили домашние посиделки в своем подмосковном замке. Артисты провели время с друзьями, а вечером Примадонна провела импровизированный концерт для собравшихся. Роликом поделился муж певицы.
Юморист снял игравшую на рояле супругу. На домашней вечеринке артистка появилась в ярко-красном пальто, джинсах и светлых кедах. В "Инстаграм" Галкин поделился мнением о событии:
"Импровизация для друзей, замечательный вечер!"
Подписчики артиста восхитились профессионализмом Примадонны. Особенно поразило комментаторов то, что звезда сочиняла мелодию на ходу без какой-либо подготовки:
"Какая же талантливая Алла Борисовна", "Аллочка в лучах заката – какая красота", "Очень трогательно. Такой я Аллу Борисовну вижу впервые".
Звездные супруги нередко принимают гостей, и в этот раз они пригласили своих давних друзей – Валентина и Марину Юдашкиных. Кутюрье и его жена поздравили с Днем знаний Лизу и Гарри и преподнесли им в подарок роскошный торт, украшенный ягодами. В гости к Примадонне также приехали дизайнер Игорь Гуляев и адвокат Ида Достман.
Максим Галкин и Алла Пугачева вместе уже около 20 лет, однако недавно в Сети заговорили о разводе артистов. Недавно слухи прокомментировали Елена и Владимир Пресняковы.
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