Знаменитости удивлены тому, что происходит вокруг известной пары

Супруги Елена и Владимир Пресняковы побывали на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". В программе они поделились своим мнением по поводу слухов о грядущем разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

По мнению членов звездного семейства, все это выдумки, которые плодят недобросовестные журналисты, и не более того.

"Это вообще шок", ­ – посмеялись супруги в ответ на соответствующий вопрос.

Шоу с участием успешного композитора Владимира Преснякова-старшего и его супруги певицы Елены Пресняковой выйдет на экраны 5 сентября. Звезды поделятся своими семейными тайнами и расскажут, с какими трудностями в воспитании сына Владимира им пришлось столкнуться, пишет Teleprogramma.pro.



Так, родители тяжело переживали период, когда наследник стал злоупотреблять алкогольными напитками. К счастью, сейчас от этих проблем не осталось и следа. Владимир счастлив в браке с Натальей Подольской и стал примерным семьянином. В семье Преснякова-младшего царит настоящая гармония, и вот уже скоро жена подарит ему второго ребенка.

Пара Елены и Владимира тоже излучает только положительные эмоции – несмотря на долгие годы вместе, звездам удалось сохранить тепло и любовь в отношениях.

Ранее стало известно, что у беременной Натальи Подольской обнаружили проблемы со здоровьем.

