У беременной Подольской обнаружили проблемы со здоровьем

У беременной Подольской обнаружили проблемы со здоровьем
Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Елена Преснякова сообщила, что ее невестка лежала в больнице

38-летняя Наталья Подольская в скором времени должна родить ребенка. Звездная семья с нетерпением ожидает пополнения. К слову, у всех представителей семейства свои ожидания: Пресняков-старший заявляет, что хотел бы "саксофониста", хотя остальные ждут девочку.

Но ничто не бывает без проблем: однажды Подольская травмировала поясницу, когда играла в бадминтон. Некоторое время она провела в кровати, восстанавливаясь. А ее свекровь Елена Преснякова заявила, что та даже встать не могла. Из-за неважного состояния невестке пришлось лежать в больнице.

Впрочем, пока никто не спешит делиться подробностями. Звездное семейство выступит в эфире программы "Секрет на миллион" в предстоящую субботу и расскажет, как проходит беременность Натальи, сообщает телеканал "НТВ".

Тем временем будущий папа исполняет все прихоти жены. Когда та проводила отдых в Турции, он работал дома. А в конце лета супруги решили отдохнуть в Ялте.

Певица не испытывает какого-либо дискомфорта в жаркую погоду, купается в своем бассейне и ходит на пляж. Поговаривают, что Владимир снял с Натальей номер, цена которого может достигать 100 тыс. руб. в сутки. Однако в сумму входит "все включено", сообщает сайт "Комсомольская правда".

Не так давно артистка перестала скрывать тот факт, что вскоре во второй раз станет мамой. Она решила опубликовать в "Инстаграм" фото, на котором позирует в цветном купальнике, шляпе и солнцезащитных очках. На снимке у звезды отчетливо виден живот.

Егор МАЛКОВ

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