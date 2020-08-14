Подольская в купальнике подтвердила беременность

Подольская в купальнике подтвердила беременность
Наталья Подольская. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица впервые показала округлившийся живот

Наталья Подольская перестала скрывать тот факт, что она вскоре во второй раз станет мамой. Артистка опубликовала в "Инстаграм" фото, на котором позирует в цветном купальнике, шляпе и солнцезащитных очках. На снимке отчетливо виден живот звезды.

"Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много",

– иронично подписала кадр Подольская.

Фанаты певицы пришли в полный восторг от этой новости. Многие поздравили будущую маму с пополнением в семье. Среди них оказались и знаменитости, например, Анфиса Чехова отметила: "Ого, как круто". Дарья Мороз, Алсу, Леонид Агутин, Юлия Ковальчук и многие другие также не обошли стороной эту публикацию. 

"Поздравляем вашу семью, ура, и правильно считаете красивых людей должно быть много", "Поздравляю Вас, Наташа!!! Это счастье!!!", "Наташа вы прекрасны !!! А в этом состоянии особенно! Очень рада за вашу семью", – высказались поклонники. Некоторые же принялись гадать, кого ждет артистка. Кое-кто предположил, что у Натальи Подольской и Владимира Преснякова будет девочка. 

Слухи о второй беременности певицы появились в начале августа. Подольская накануне выкладывала кадры с семейного праздника, на котором внимательные интернет-пользователи смогли разглядеть ее живот. Вероятно, звезда решила дальше не скрывать свое положение.

Полина ИВАНОВА

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