У знаменитости заметно округлился животик, роды не за горами, указывают инсайдеры

Известная певица Наталья Подольская снова готовится стать мамой. Ее заметили неподалеку от дома с круглым животом.

В Сети появилась информация о том, что супруга Владимира Преснякова опять забеременела. Об интересном положении знаменитости рассказала аптекарь, к которой Подольская приходила за лекарствами. По словам очевидца, у Натальи уже достаточно большой живот, пишет телеграм-канал "Только никому".



"Подольская беременна. У Преснякова пополнение", – заявил внимательный пользователь Сети.

При этом в своем микроблоге в "Инстаграм" знаменитость в последнее время перестала хвастаться идеальной фигурой. На свежих фотографиях певица прикрывает живот, либо вовсе ограничивается портретной съемкой.

Звездное семейство пока никак не комментирует слухи об очередной беременности Натальи. Напомним, сейчас счастливые родители воспитывают 5-летнего сына Артемия.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что сын Преснякова побаивается отца и в его присутствии становится "шелковым".