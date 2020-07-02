"Становится шелковым": Подольская заявила о страхе сына перед Пресняковым

"Становится шелковым": Подольская заявила о страхе сына перед Пресняковым
Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родители ограничивают ребенка в подарках и растят малыша в строгости

Наталья Подольская уже десять лет замужем за Владимиром Пресняковым. Супруги воспитывают сына Артема, которому недавно исполнилось 5 лет. Как призналась певица, роль строгого родителя в звездном семействе исполняет отец.

Артистка рассказала, что Тема растет любопытным мальчиком – ему интересно все новое, – и он активно изучает окружающий мир. Мама одобряет стремление сына к знаниям. Кроме того, мальчик проявляет большой интерес к спорту.

Не удивительно, что такой активный ребенок иногда хулиганит. В таком случае вмешивается Владимир Пресняков. Авторитет отца позволяет быстро успокоить разбушевавшегося малыша, откровенничает счастливая мама и жена.

"У Темы строгий папа, которого он побаивается", – призналась Подольская.

Она рассказала, что, если пригрозить малышу папой, Тема сразу перестает капризничать и "становится шелковым".

Кроме того, звездные родители решили не баловать наследника, передает издание "7дней". Они не заваливают ребенка подарками, как многие знаменитые пары, а, наоборот, стараются приучить его к труду и бережному отношению к вещам.

Правда, недавно Наталья Подольская и Владимир Пресняков все же исполнили мечту Артема. На его пятилетие они преподнесли сыну необычный подарок – купили щенка: мальчик давно хотел завести четвероногого друга.

Ольга ФЕДОРОВА

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