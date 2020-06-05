У звездной пары появилась девочка

Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова Артемию 5 июня исполнилось 5 лет. В этот день любящие родители решили по-настоящему осчастливить ребенка и подарили ему щенка.

В сториз в "Инстаграм" Наталья Подольская рассказала о радостном событии. Собачку назвали Бася, это девочка. Маленького песика спрятали в подарочной коробке, которую украсили шариками. Когда Артемий увидел щенка, он даже не мог поверить, что теперь у нег есть четырехлапый друг.

Малыш тискал щенка и очень радовался подарку звездных родителей

"Это наша собака! Это наш новый член семьи!" – объяснила сыну заботливая мама.

Ранее "Утро.ру" показывало Наталья Подольскую в откровенном облачении. Тогда для очередной фотосессии артистка выбрала платье с большим вырезом и приспустила лямки наряда.

