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Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова Артемию 5 июня исполнилось 5 лет. В этот день любящие родители решили по-настоящему осчастливить ребенка и подарили ему щенка.
В сториз в "Инстаграм" Наталья Подольская рассказала о радостном событии. Собачку назвали Бася, это девочка. Маленького песика спрятали в подарочной коробке, которую украсили шариками. Когда Артемий увидел щенка, он даже не мог поверить, что теперь у нег есть четырехлапый друг.
Малыш тискал щенка и очень радовался подарку звездных родителей
"Это наша собака! Это наш новый член семьи!" – объяснила сыну заботливая мама.
Ранее "Утро.ру" показывало Наталья Подольскую в откровенном облачении. Тогда для очередной фотосессии артистка выбрала платье с большим вырезом и приспустила лямки наряда.
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