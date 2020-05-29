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Жена Преснякова снялась в откровенном платье

Жена Преснякова снялась в откровенном платье
Наталья Подольская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Знаменитость спустила лямки наряда

Наталья Подольская поделилась с подписчиками кадрами со съемки. Для фотосессии артистка выбрала платье с большим вырезом, а шею украсила жемчугом. Лямки наряда жены Владимира Преснякова на фото спущены вниз.

Снимки красавицы-артистки появились в социальной сети, где она рассказала, что намерена провести онлайн-концерт из дома. Подольская хочет выступить перед своими подписчикам в "Инстаграм" в прямом эфире.

Пользователи артистку поддержали и не могли не отметить ее внешность. "Красавица и прекрасная мама", "Какая же красивая!", "Наталья, Вы очень красивы и талантливы", "Наталья, Вы, как всегда, великолепны!", "Огонь", – написали они в блоге Натальи Подольской.

До этого супруге Владимира Преснякова не раз доставалось за откровенные наряды. Поклонники не находят концертные наряды певицы привлекательными и стыдят ее за излишнюю, по их мнению, обнаженность.

Ранее Наталья Подольская в полупрозрачном платье раскрыла страшную тайну. 

Дарья ПЕТРОВА

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