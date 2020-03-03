"И эту раздели": жену Преснякова затравили за откровенный наряд
Наталья Подольская предстала перед поклонниками в новом образе. Артистка примерила розовый парик и разделась до нижнего белья. В таком видео она позировала перед фотографом. После снимки жена Владимира Преснякова разместила в "Инстаграм", где ее начали унижать.
По мнению подписчиков, девушке совсем не идет дерзкий образ. Им кажется, что певице не стоило раздеваться и позировать в белье. Кто-то предложил выпускнице "Фабрики звезд" сменить стилиста, решив, что нынешний просто издевается над нею.
Сама артистка своим образом довольна. Примерить парик и сняться в нижнем белье она решила из-за выхода своего нового альбома. "До выхода альбома "Плачь" осталось 3 дня. А пока хочу сказать спасибо команде , которая создала этот образ для меня. Это тот случай, когда я сказала – ДЕЛАЙТЕ СО МНОЙ, ЧТО ХОТИТЕ", – написала певица в соцсети.
"И эту тоже раздели", "Почему все оголяются? По сути, в белье на всеобщее обозрение", "Что творится с Подольской, скоро совсем разденется", "Смешная. Вам не идет образ дерзкой девчонки", "Жалко наших певиц, в одних трусах на сцену выходят, видимо, туго с деньгами стало, не на что одежду купить", "Косит под Настю Каменских", "Срочно меняйте стилиста, он над Вами издевается", – высказали мнения недовольные пользователи.
С критикой Наталья Подольская сталкивается не в первый раз. Ее подписчики очень резко относятся к откровенным нарядам певицы и ее сексуальным фотосессиям.
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