Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"И эту раздели": жену Преснякова затравили за откровенный наряд

"И эту раздели": жену Преснякова затравили за откровенный наряд
Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники раскритиковали изменившуюся выпускницу "Фабрики звезд"

Наталья Подольская предстала перед поклонниками в новом образе. Артистка примерила розовый парик и разделась до нижнего белья. В таком видео она позировала перед фотографом. После снимки жена Владимира Преснякова разместила в "Инстаграм", где ее начали унижать.

По мнению подписчиков, девушке совсем не идет дерзкий образ. Им кажется, что певице не стоило раздеваться и позировать в белье. Кто-то предложил выпускнице "Фабрики звезд" сменить стилиста, решив, что нынешний просто издевается над нею.

Сама артистка своим образом довольна. Примерить парик и сняться в нижнем белье она решила из-за выхода своего нового альбома. "До выхода альбома "Плачь" осталось 3 дня. А пока хочу сказать спасибо команде , которая создала этот образ для меня. Это тот случай, когда я сказала – ДЕЛАЙТЕ СО МНОЙ, ЧТО ХОТИТЕ", – написала певица в соцсети.

"И эту тоже раздели", "Почему все оголяются? По сути, в белье на всеобщее обозрение", "Что творится с Подольской, скоро совсем разденется", "Смешная. Вам не идет образ дерзкой девчонки", "Жалко наших певиц, в одних трусах на сцену выходят, видимо, туго с деньгами стало, не на что одежду купить", "Косит под Настю Каменских", "Срочно меняйте стилиста, он над Вами издевается", – высказали мнения недовольные пользователи.

С критикой Наталья Подольская сталкивается не в первый раз. Ее подписчики очень резко относятся к откровенным нарядам певицы и ее сексуальным фотосессиям. 

Дарья ПЕТРОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей