"Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника

"Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/
Певицу уже вовсю поздравляют со второй беременностью

Слухи об интересном положении Натальи Подольской появились несколько недель назад. Сама певица пока никак не комментировала предположения поклонников. Однако сегодня на своей странице в "Инстаграм" жена Владимира Преснякова-младшего выложила фотографии с семейного праздника, на которых внимательные поклонники заметили у нее округлившийся животик. 

Несмотря на то что артистка пока официально не подтвердила свою беременность, фанаты стали поздравлять любимицу. Кто-то даже попытался угадать пол будущего ребенка. 

"Ну точно Наташа беременная. Все мы тут разглядели", "Животик видно, теперь младший Пресняков будет еще младше", "Поздравляем. И девочек, и вас. Желаю вам тоже девочку. Мне кажется, ваш муж будет рад", "Наташа! Очень рада за вас, что вы опять станете мамой! Будьте счастливы и здоровы!", "Наконец-то мечта вашего мужа о втором ребенке исполнится!" 

– написали певице в комментариях.

Сама выпускница "Фабрики звезд – 5 " пока отмалчивается. Возможно, не хочет широкой огласки и боится пристального внимания СМИ к своему положению. 

Ранее Наталья Подольская опубликовала видео, на котором у нее плоский живот. Кажется, что таким образом артистка попыталась опровергнуть слухи о своей беременности.

Юлия МИХАЙЛОВА

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