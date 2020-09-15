Девушка полагает, что против нее специально завели дело

Недавно появилась информация, что у Наташи Королевой пропали украшения на крупную сумму. В преступлении обвинили некую Анастасию Шульженко, у которой, по ее же словам, были отношения с мужем певицы. Девушка решила расставить все точки над i.

Анастасия заявила, что в последнее время Тарзан и Королева обвиняют и оскорбляют ее. Она уверена, что у звездной пары имеются связи, чтобы просто так посадить ее в тюрьму. Девушка еще раз акцентировала внимание на своей непричастности к краже драгоценностей, передает "Пятый канал".

Однако она подтвердила, что их с Тарзаном связывали романтические отношения. Шульженко рассказала, что тщательно скрывала подробности своей личной жизни. Также она никогда не требовала у мужа Королевой денег на содержание.

Анастасия предположила, что Королева попросту хочет напугать ее и заставить забыть о романе с Сергеем Глушко. Именно для этого в Интернете появилась информация про кражу и другие "искусственные" доказательства.

"На данный момент я просто боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких" – поделилась переживаниями 23-летняя девушка.

Напомним, Анастасию Шульженко обвинили в том, что она якобы украла у Наташи Королевой украшения на 5 млн руб., а также €3 тыс. наличными. Также появились слухи, что девушка беременна от Тарзана. Сам Сергей уже высказался на этот счет.