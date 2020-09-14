Муж Королевой жестко поставил точку в скандале с беременной любовницей

Муж Королевой жестко поставил точку в скандале с беременной любовницей
Сергей Глушко и Наташа Королева. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Тарзан сделал публичное заявление

В Сети обсуждают новый звездный скандал: якобы молодая любовница Сергея Глушко беременна от него и теперь разбирается с Наташей Королевой. Тарзан впервые за несколько дней прокомментировал эти слухи.

Артист заявил о нарушении закона и потребовал удалить все фото и информацию, появившуюся в СМИ. Муж Королевой отметил, что все это было распространено без их с супругой согласия.

"Сведения о нашей частной и семейной жизни, сплетни, слухи и иную недостоверную информацию, в том числе, информацию из той сферы, которую мы относим к личной и семейной тайне",

– уточнил он в "Инстаграм".

Глушко добавил, что его семье таким образом нанесен вред и потребовал прекратить вмешиваться в его личную жизнь.

"Странные требования. Выставлять всего себя на показ, провоцировать людей своими снимками и постами и потом предъявлять", – заметили подписчики. А вот некоторые в слухи об изменах Глушко верить отказываются: "А как же записи? Это все фейк? Я очень надеюсь на это, Наташа просто бриллиант! И ваша семья всем пример!".

Напомним, что 10 сентября Королева обратилась в полицию. Звезда заявила о пропаже денег и драгоценностей после того, как муж приглашал некую гостю во время отсутствия певицы.

Позже СМИ стали писать о том, что этой девушкой оказалась 23-летняя любовница Тарзана, которая еще и ждет от него ребенка. StarHit удалось достать небольшой фрагмент их переписки, где артист и его пассия планируют встречу и обсуждают интимные детали.

А вот предполагаемая любовница Тарзана после заявления Королевой, которая та, по ее словам, написала из ревности, обратилась к адвокату.

Карина СИРАЗОВА

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