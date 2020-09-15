Артист рассказал, почему распалась группа

Между участниками группы "Непара", которые проработали бок о бок практически два десятка лет, возникли напряженные отношения – дуэт распался со скандалом. Об этом поведал экс-участник группы Александр Шоуа.

Про окончательное закрытие проекта стало известно в 2019 году. Сейчас Виктория Талышинская занимается своей личной карьерой в группе "2 Океана", а Шоуа пошел по сольному пути.

Артист рассказал, что временами испытывал дискомфорт из-за своей партнерши – ему приходилось "тянуть песню" в одну сторону, а она упрямо стояла на своем, "как камень в лесу".

Сам Шоуа считает, что причина заключалась в безответственном поведении его коллеги в некоторых моментах, несмотря на все ее положительные качества.

"Я был в дуэте мужчиной, которым остаюсь сейчас. Мне приходилось многое выносить. Как-то услышал интервью, где она меня унижала и оскорбляла. Но есть определенный порядок: нужно прийти вовремя, прийти на выступление в хорошем расположении. Зрители – это святое. Один тянул, а второй лишь ехал", – рассказал музыкант в беседе с Валерией на ЮТуб-канале "Между нами".

К слову, Шоуа уже приходилось отвечать на обвинения со стороны бывшей коллеги: Талышинская заявляла, что постоянно подвергалась унижениям и оскорблениям.