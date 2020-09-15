"Это действительно скоро произойдет": Тодоренко высказалась о пополнении в семье

"Это действительно скоро произойдет": Тодоренко высказалась о пополнении в семье
Регина Тодоренко. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Телеведущая и ее супруг Влад Топалов рассказали, что планируют родить второго ребенка

Не так давно в Сети начали обсуждать новости о том, что звезда "Орла и решки" ждет второго ребенка. Регина Тодоренко и Влад Топалов решили не мучать поклонников и отреагировали на слухи о беременности ведущей. 

Знаменитость призналась, что очень хочет подарить своему супругу еще одного ребенка, возможно, и не одного, но пока телеведущая не находится в положении. Девушка добавила, что надеется, "что в скором времени это действительно произойдет". Экс-солист группы Smash поддержал свою жену и даже предположил, как будут звать их будущих детей. 

"Кажется, нашего второго сына будут звать Рома, а дочку –  Лена", – рассказал певец в интервью порталу "7 дней". 

Артист также поделился тем, как справляется с сыном Майклом во время командировок Регины. Как оказалось, Топалов считал себя плохим отцом, однако долгое отсутсвие жены помогло ему найти общий язык с сыном Майклом. По его словам, они отлично проводят время вдвоем: много гуляют в парках и даже ходят на картинг. 

Не так давно Тимур Родригез рассказал о подробностях совместной работы с Региной Тодоренко.  

Юлия МИХАЙЛОВА

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