"Мне понравилось, а ей нет": новый партнер Тодоренко сделал неожиданное признание

"Мне понравилось, а ей нет": новый партнер Тодоренко сделал неожиданное признание
Регина Тодоренко. Фото:instagram.com/reginatodorenko
Они решили попробовать что-то необычное

Недавно Регина Тодоренко рассказала, что возвращается к съемкам "Орла и решки". Однако не уточнила, кто станет ее соведущим в этот раз. Как оказалось, компанию ей составить экс-резидент Comedy Club Тимур Родригез. 

В новом сезоне шоу они будут ездить по России. К слову, Тимур Родригез уже пробовал себя в роли ведущего. В одном из предыдущих сезонов он и Жанна Бадоева ездили в Краснодар. Тогда артист стал счастливым обладателем золотой карты. 

Но, по словам самого Тимура, его не пугают "тараканы, жуки и длительные съемки", цитирует певца интернет-издание "Супер". Мужчина также не против прыгнуть в пропасть, как это часто бывает на съемках тревел-шоу. 

"Кстати, мы с Региной попробовали кое-что крайне необычное. Мне понравилось, а ей нет. А вот прыжками в пропасть, как это часто бывает на съемках "Решки", мы пока не занимались. Надеюсь, до этого не дойдет, хотя... Почему бы и нет", – поделился Родригез. 

Напомним, что недавно партнершу Тимура Родригеза – Регину Тодоренко –  заподозрили в беременности. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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