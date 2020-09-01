Они решили попробовать что-то необычное

Недавно Регина Тодоренко рассказала, что возвращается к съемкам "Орла и решки". Однако не уточнила, кто станет ее соведущим в этот раз. Как оказалось, компанию ей составить экс-резидент Comedy Club Тимур Родригез.

В новом сезоне шоу они будут ездить по России. К слову, Тимур Родригез уже пробовал себя в роли ведущего. В одном из предыдущих сезонов он и Жанна Бадоева ездили в Краснодар. Тогда артист стал счастливым обладателем золотой карты.

Но, по словам самого Тимура, его не пугают "тараканы, жуки и длительные съемки", цитирует певца интернет-издание "Супер". Мужчина также не против прыгнуть в пропасть, как это часто бывает на съемках тревел-шоу.

"Кстати, мы с Региной попробовали кое-что крайне необычное. Мне понравилось, а ей нет. А вот прыжками в пропасть, как это часто бывает на съемках "Решки", мы пока не занимались. Надеюсь, до этого не дойдет, хотя... Почему бы и нет", – поделился Родригез.

Напомним, что недавно партнершу Тимура Родригеза – Регину Тодоренко – заподозрили в беременности.