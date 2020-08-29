Телеведущая сделала интригующее заявление

Регина Тодоренко дала повод для новых слухов: в социальных сетях знаменитость опубликовала пост, который многие расценили как намек на ее вторую беременность.

К слову, Регина однажды признавалась в желании стать многодетной мамой. 30-летняя звезда "Орла и Решки" родила сына в конце 2018 года. Отцом мальчика является музыкант Влад Топалов, супруг артистки.

Сейчас Тодоренко выступает на программе "Регина+1", посвященной детскому здоровью. Дело в том, что название шоу связано с тем, что у Регины есть один ребенок. Однако буквально на днях звезда сделала новое заявление, рассказав, что в скором времени название программы могут изменить.

"Уверена, что совсем скоро мой проект "Регина+1" будет называться "Регина+2", – написала Регина в своем "Инстаграме".

Многочисленные фолловеры тут же предположили, что речь идет о новом положении звезды.

"А что значит +2? Прямо интрига !", "Еще один малыш ?", "Регина, будет очень интересно узнать", "Уже можно поздравлять с пополнением ?", – пишут заинтригованные подписчики (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Не так давно Регина в очередной раз продемонстрировала подписчикам свою сентиментальность. Девушку растрогала композиция, под которую она будет выступать на шоу "Ледниковый период"