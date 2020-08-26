"Настрадалась": Тодоренко разревелась на льду

"Настрадалась": Тодоренко разревелась на льду
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Телеведущая рассказала о большой обиде

Регина Тодоренко в очередной раз продемонстрировала подписчикам, какой она сентиментальный человек. Девушку растрогала композиция, под которую она будет выступать на шоу "Ледниковый период".

Видео с заплаканным лицом блогер выложила на своей странице в "Инстаграм". На тренировки Регина чаще всего ходит абсолютно без косметики, так было и в этот раз. Волосы знаменитость собрала в небрежный пучок и повязала голову лентой.

"Очень расстроилась, настрадалась. Почему, Маша? Маша обидела меня. Слушала музыку на будущий номер, расплакалась, ужас", – откровенничает Тодоренко.

Тренер, которая каталась на коньках рядом с Региной, отметила, что виной таких реакций может быть "подвижная психика".  

Отметим, сейчас звезда программы "Орел и решка" активно готовится к участию в популярном шоу "Ледниковый период". Партнером знаменитости стал известный фигурист Роман Костомаров.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Регина Тодоренко устроила истерику перед родами.

Ольга ФЕДОРОВА

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