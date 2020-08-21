Свидетелем этого стал супруг звезды "Орла и решки"

Регина Тодоренко побывала на ютуб-шоу "Блеф" вместе с рэпером Киевстонером. Согласно правилам программы, участники должны поочередно рассказывать нелепые случаи из своей жизни, после чего сопернику нужно определить, правда ли это. Так, телеведущая упомянула конфуз, который чуть не случился с ней во время родов.

Звезда программы "Орел и решка" рассказала, что за день до родов она съела несколько килограммов раков. Через некоторое время у нее отошли воды и начались схватки. Муж Влад Топалов повез Тодоренко в больницу. Из-за стресса Регина постоянно хотела есть, поэтому полакомилась еще и карбонарой.

Она надеялась, что ей сделают клизму перед родами – как известно, это помогает вывести из организма всю переваренную еду. Наблюдать за появлением сына собирался супруг, и звезда экрана не хотела оконфузиться перед ним.

Только врач сказала, что клизму Тодоренко делать не будут.

"У нас же все естественно", – объяснила она паникующей роженице.

Слова врача повергли Регину в шок. У телеведущей началась истерика. Она откровенно призналась, что стесняется оконфузиться перед мужем. В итоге медики выполнили просьбу звезды.

Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в 2018 году. Через несколько месяцев у них появился сын, которого назвали Майклом.

Несколько дней назад телеведущая похвасталась успехами подросшего сына.