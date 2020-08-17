Наследник телеведущей научился говорить "волшебные слова"

Регина Тодоренко любит выкладывать в свои социальные сети фотографии и короткие видео с сыном Майклом. В этот раз ведущая поделилась радостной новостью – ее наследник научился говорить "спасибо" и "пожалуйста".

На своей странице в "Инстаграм" девушка выложила ролик, на котором дает сыну печенье. Ответ ребенка очень порадовал Тодоренко. Она призналась, что не может держать в себе переполняющие ее эмоции. На видео мальчик говорит "волшебные" слова – "спасибо" и "пожалуйста".

Знаменитость также отметила, что ей интересно наблюдать за тем, как растет ее сын, которому через несколько месяцев исполнится два года. "Каждый день новые "перлы", – добавила звезда.

Маленький Майкл заставил умилиться и поклонников звезды "Орла и Решки". "Как здорово! Поздравляю со здоровым и умненьким малышом!", "Такой загорелый милый мужчинка", "Очень похож на папу, но глазки мамины", "Котик маленький!" – написали в комментариях.

Ранее одетая в черное Тодоренко попросила россиян о помощи.