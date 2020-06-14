Звезда передачи "Орел и решка" обратилась к народу в день своего рождения

Регина Тодоренко опубликовала на своей странице в социальных сетях пост, в котором попросила россиян помочь.

Ведущая отметила, что сегодня у нее день рождения – ей исполнилось 30 лет. Но в праздник она решила вспомнить о трагической теме. Тодоренко выложила фото, на котором одета в черную рубашку. Она заявила, что подарков на свой счет в праздник не ждет. Регина утверждает, что до сих пор остро стоит необходимость в помощи женщинам, пострадавшим от насилия, поэтому данному вопросу требуется уделить больше внимания.

"После выпуска моего фильма в фонд (помощи жертвам домашнего насилия – Прим. ред.) обращаются в 6 раз больше, соответственно и помощи необходимо больше", – пишет она в соцсетях.

Тодоренко попросила россиян перевести любую сумму в адрес фонда, занимающегося вопросом домашнего насилия, отметив, что это станет для нее лучшим подарком в праздник.

Звезда отчиталась и по своей благотворительной деятельности. Она рассказала, что пожертвованные ей ранее 2 миллиона рублей потратили на мобильное приложение и создание тревожной кнопки.

Напомним, в конце апреля Регина Тодоренко неудачно высказалась во время интервью по вопросу домашнего насилия. Она намекнула, что женщины сами виноваты в том, что их бьют. После этого на ведущую набросилась с критикой общественность. Чтобы реабилитироваться, она выпустила фильм, в котором рассказала подняла вопрос о насилии в семьях.