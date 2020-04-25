Причиной лишения титула стало высказывание Тодоренко о домашнем насилии

Одно из ведущих глянцевых изданий России лишило экс-ведущую "Орла и Решки" звания "Женщина года". Соответствующий пост опубликован в Инстаграм-аккаунте журнала.

Представители издания отметили, что на протяжении 15 лет работы политика редакции состояла в том, чтобы прислушиваться ко мнению читателей. Любое насилие, в том числе буллинг, – это недопустимо, утверждают создатели журнала.

Напомним, что скандал с Региной Тодоренко разразился после ее высказывания в программе Peopletalk на YouTube. Девушка заявила, что женщины сами часто бывают виноваты в насилии, которое совершает над ними представитель сильного пола. "Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?", – задала вопрос зрителям звезда.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Тодоренко продемонстрировала идеальный шпагат в дверном проеме.