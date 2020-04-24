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Звезда "Орла и решки" сделала шпагат в дверном проеме

Звезда "Орла и решки" сделала шпагат в дверном проеме
Регина Тодоренко. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая приводит себя в форму в домашних условиях

Регина Тодоренко похвасталась своей растяжкой. В социальной сети знаменитость выложила фото, где она позирует, растянувшись в дверях. Однако своей физической формой звезда шоу о путешествиях не довольна. Она намерена сделать свое тело идеальным перед съемками в крупном проекте.

В чем именно предстоит участвовать жене Влада Топалова, она пока не раскрывает, но готовится Тодоренко серьезно. Экс-ведущая передачи "Орел и решка" занимается три раза в неделю, приглашает всех подписчиков присоединиться к ней в "Инстаграм" и делать упражнения вместе в прямом эфире.

Знаменитость также поделилась откровением: сейчас она весит 58 кг, но мечтает сбросить 4 килограмма.

"Мы отлично позанимались, мои ягодицы до сих пор горят! У меня есть цель прокачать себя до конца месяца, т.к. скоро грядет очень крупный проект, где необходимо быть в форме!" – объявила Тодоренко в интернете.

Подписчики Регины сразу же засыпали ее комплиментами по поводу растяжки и фигуры, а также поблагодарили за возможность тренироваться вместе с нею.

"Вот это растяжка. Я так рано не могу вставать в карантин", "Так круто, вы большая молодец", "Вы и так худенькая", "Регина, обязательно будет на тренировке", – отреагировали в комментариях пользователи Сети.

Ранее "Утро.ру" писало об интимных проблемах Регины Тодоренко и ее мужа. 

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Дарья ПЕТРОВА

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